Spal Juventus, tifosi contro Marocchi: gli attacchi su Twitter

I tifosi durante la partita Spal Juventus 1-2 si sono scagliati su Twitter contro Giancarlo Marocchi: gli attacchi all’ex calciatore sono molto pesanti.

Giancarlo Marocchi, che era al commento su Sky per Spal Juventus 1-2, è stato pesantemente attaccato su Twitter sia dai tifosi bianconeri sia da quelli anti-juventini per alcuni suoi commenti durante lo svolgersi della partita.

Il commentatore, infatti, è stato protagonista di alcune “uscite” che non sono propriamente andate a genio, per usare un eufemismo, sia da una parte sia dall’altra.

Ecco che cos’ha detto ed alcuni sfoghi dei tifosi, sia da parte una parte sia dall’altra, su Twitter dopo e durante la vittoria dei bianconeri sugli avversari, sebbene con qualche difficoltà.

Spal Juventus, Marocchi nel mirino dei tifosi

Ce ne sono davvero tantissimi di commenti di tifosi infuriati in Spal Juventus 1-2 di questo pomeriggio. C’è, per esempio, chi se la prende per un fallo di Valdifiori su Cuadrado, con quest’ultimo che viene definito un vero e proprio maestro nel prendere falli di questo tipo.

C’è chi, invece, proprio nella stessa azione, se l’è presa con lui per il fatto che abbia confessato di non vedere l’ora di sentire un suo tocco, come se volesse proprio sperare che il fallo fosse da fischiare.

Eccone alcuni:

Sky #Marocchi: Valdifiori si stende a terra e si fa fare fallo alla #Cuadrado “lui è un maestro a prendere questi falli”. 😝

Lo sanno bene anche loro.

Finalmente qualcuno che ha il coraggio di ammetterlo.#SPALJuve — Pier Paolo Penza (@pierpaolopenza) February 22, 2020

#SpalJuve 1-2. Dedichiamo questa vittoria all’ex #juventino #Marocchi che ci ha deliziato con il suo commento. Sul fatto a Cuadrado ha gradito dire: “Non vedeva l’ora di sentire un tocco”. — GiùlemanidallaJuve (@glmdj) February 22, 2020

Ma noi paghiamo per sentire #marocchi??? — Football And Dreams (@FootballAndDre1) February 22, 2020

