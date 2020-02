Coronavirus, il premier Conte: «Valutiamo di rinviare la giornata»

Il premier Giuseppe Conte si è espresso sulla possibilità di rinviare l’intera giornata di Serie A a causa del Coronavirus. «Stiamo valutando il da farsi».

«Non credo che in una sola settimana potremo rallentare il contagio dal Coronavirus. Non tanto da permetterci di riprendere le manifestazioni sportivi. Per la prossima settimana valuteremo un rinvio di tutti i match». Così il premier Giuseppe Conte ha aperto alla possibilità che tutto il prossimo turno di campionato non si giochi per contenere l’emergenza sanitaria. Nel caso dei bianconeri, verrebbe rinviata la resa dei conti con… Antonio Conte e l’Inter.

Le parole del Premier su sport e Coronavirus

«Monitoreremo costantemente la situazione del contagio del virus, grazie al lavoro di tecnici ed esperti, e poi valuteremo». La situazione è molto delicata e la salute della popolazione viene prima di tutto, di sicuro una decisione del genere avrebbe un grosso peso sulla corsa scudetto visto che si tratterebbe di rinviare, tra le altre, anche Juventus-Inter. Udinese-Fiorentina, di fatto, è già da considerare rinviata: la regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato una delibera speciale che sospende manifestazioni di qualsiasi natura (anche sportiva) in luogo pubblico o privato sino al primo marzo. E il match alla Dacia Arena è previsto sabato 29 febbraio.

Il programma della giornata numero 26

Queste le partite del 26° turno: Lazio-Bologna (sabato 29 ore 15), Udinese-Fiorentina (18), Napoli-Torino (20.45), Milan-Genoa (1 marzo ore 12.30), Lecce-Atalanta, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal (15), Cagliari-Roma (18), Juventus-Inter (20.45), Sampdoria-Verona (lunedì 2 marzo ore 20.45).

