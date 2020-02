Lione-Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Sarri

Tutto pronto per Lione-Juventus, partita valida per gli ottavi di finale d’andata di Champions League che si giocherà stasera al Parc Olympique Lyonnais. Trasferta in terra francese per gli uomini di Sarri, che proveranno ad uscire indenni o magari riuscire a mettere già una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Una partita da prendere con le pinze per la Juventus, consapevole che in Europa i valori spesso possono ingannare. Il Lione è una squadra che nel suo campionato sta facendo fatica, è finita subito fuori dai primi posti e si trova a rincorrere. L’arrivo in panchina di un allenatore come Rudi Garcia per adesso non è riuscito a dare buoni frutti, anche per via dell’infortunio del giocatore più rappresentativo, ovvero Depay.

La Juventus non dovrà sottovalutare comunque Aouar (uno degli obiettivi dichiarati di calciomercato) e compagni e deve cercare di trovare la via del gol con Ronaldo e Dybala, senz’altro gli uomini più in forma della squadra insieme a Cuadrado. L’esperienza di alcuni elementi in gare come queste può essere fondamentale.

Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI

Le formazioni ufficiali di Lione-Juventus

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Gomez Soares, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé.

Juventus (4-3-3): Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanić, Bentancur; Cuadrado, Ronaldo, Dybala.

