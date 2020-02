Lione Juventus streaming, diretta live: come seguire la partita online

Lione Juventus streaming, diretta live: ecco dove e come seguire la partita online. Il match è in programma a partire dalle ore 21.

Lione Juventus è una delle partite più attese degli ottavi di finale di Champions League. Una partita facile per la Juventus solo sulla carta, che nasconde parecchie insidie. Di fronte ci sarà infatti una squadra alla disperata ricerca di conferme, che in campionato non ha più niente da chiedere. Nella lotta serrata per passare il turno non può perdere per strada l’occasione di fare bene davanti ai suoi tifosi, anche se Sarri deve fronteggiare una situazione di emergenza.

La partita Lione-Juventus valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca sarà curata da Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani. I collegamenti da bordocampo saranno di Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato.

In alternativa all’abbonamento tradizionale a Sky la partita sarà visibile anche su NOW TV, il servizio di streaming attivabile senza contratto. Per vedere la partita è necessario acquistare un “ticket” per il pacchetto Sport, il cui costo minimo è di 9,99 euro per 24 ore di visione.

Lione-Juventus streaming, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Parc Olympique” di Lione secondo “Tuttosport”, il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“.

La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Juventus è uno solo. Chi giocare tra Matuidi e Rabiot insieme a Pjanic e Bentancur?

Lione-Juventus, le probabili formazioni di Tuttosport

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Bruno Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Corriere dello Sport

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Gazzetta dello Sport

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

