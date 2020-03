Buffon in dubbio per Juventus-Milan di Coppa Italia

«A partire da quella che sarebbe dovuta invece essere la più semplice di tutte – spiega Tuttosport -. Gigi Buffon, il così ribattezzato “portiere di Coppa”, nella giornata di ieri è stato in- fatti colpito da un attacco di lombalgia. Il fastidio gli ha impedito di allenarsi regolarmente. Uno scenario che mette dunque in discussione la sua presenza tra i pali domani sera. Saranno decisive le sensazioni che il fisico trasmetterà quest’oggi al campione del mondo. Che della manifestazione in stagione non ha ancora saltato un solo minuto e che da tempo ha cerchiato di rosso la data di domani sul calendario. In caso di forfait spazio a Wojciech Szczesny, con il ritorno in campo di Buffon destinato a slittare all’atteso momento in cui celebrerà in campionato la presenza numero 648 che lo incoronerà recordman solitario nella storia della Serie A».