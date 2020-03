La Juventus alla ricerca di un attaccante per il futuro: il numero 9 ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo per la prossima stagione.

In casa bianconera starebbero stilando una lista con diversi nomi per l’attacco del futuro, la punta che ora manca da affiancare a Cristiano Ronaldo, il numero 9 ideale che possa dare quella copertura e -sopratutto- che possa giocare di sponda per gli esterni trovandosi pronto ad incornare sui cross in area. La punta di qualità tecnica che tanto manca a questa Juventus.

Juve, Calciomercato: un numero 9 da affiancare a Ronaldo

Quale sarà l’attaccante del futuro in casa bianconera? A Torino sono convinti che quasi certamente non sarà più Higuain vista la scarsa continuità dell’argentino e del poco feeling con Cristiano Ronaldo. L’attaccante del futuro dovrà essere completo: tecnico, di carisma ma sopratutto un attaccante che riuscirà a farsi trovare pronto all’occorrenza e fare differenza nelle competizioni europee. Abbiamo visto come nelle stagioni con Allegri il ruolo della punta fosse fondamentale da affiancare a CR7, infatti, con Mario Mandzukic il fenomeno portoghese si liberava molto più facilmente. L’attaccante del futuro dovrà quindi avere una complicità con CR7 che rimane, ad oggi, la colonna dell’attacco bianconero e anche l’unico vero goleador. Quali sono i nomi ideali? Ne abbiamo provati a stilare tre: -Icardi è sicuramente un nome caldo e il preferito di Paratici. Non ha mai negato di apprezzare i corteggiamenti della Juventus, infatti, lo scorso anno sembrava quasi fatta per il suo approdo sotto la Mole. Il buonissimo rapporto col Psg renderebbe possibile l’operazione che, però, non sarà di certo economica. Il secondo me sarebbe quello di -Gabriel Jesus attaccante brasiliano in forze al Manchester City. Amatissimo da Sarri, vista la sua qualità tecnica palla al piede, sarebbe il preferito dell’allenatore toscano. L’ultimo nome è quello del tedesco -Werner in forze al Lipsia. Su di lui ci sono puntati gli occhi praticamente di tutte le grandi squadre europee vista la giovane età e il talento indiscusso. Tutti attaccanti under 30 di qualità certificata. La Juventus con i suoi dirigenti sta studiando il piano per rinforzare il settore offensivo, l’attaccante dovrà quindi trovare la sintonia necessaria con Cristiano Ronaldo, un po’ come succedeva al Real Madrid con Benzema. La prossima stagione si prospetta davvero calda sul fronte mercato, con la Juve pronta a rivoluzione il suo reparto d’attacco.

