La Uefa dovrà adeguarsi alle norme imposte dal Governo Italiano. Juve – Lione pertanto dovrà giocarsi a porte chiuse, nel ritorno a Torino.

Secondo un sondaggio di Sportmediaset Juventus – Lione match di ritorno valido per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League si giocherà a porte chiuse. Il decreto del Governo per evitare l’espansione epidemia Coronavirus ha imposto che le prossime partite di calcio e, in generale, di qualsiasi manifestazione sportiva per tutto il mese di marzo fino al 3 aprile si giochino NECESSARIAMENTE a porte chiuse. Pertanto la Uefa è costretta ad adeguarsi alle norme vigenti ora in territorio nazionale ma tutto andrà secondo le regole, si giocherà all’Allianz Stadium, con la Juve alla ricerca dell’impresa che la vede -ancora una volta- in difficoltà sia dal punto di vista del risulto, deve recuperare uno 0- 1 dell’andata, e anche per il (mancato) dei propri tifosi.

Se nell’eventualità positiva di una futura qualificazione ai quarti di finale delle squadre italiane in entrambe le competizioni europee: Champions ed Europa League, in quel caso, il governo dovrà intervenire nuovamente per comprendere se si potrà tornare ad ospitare i propri supporter negli stadi, ma per il momento la normativa vigente è chiara, tutte le manifestazione sportive saranno a porte chiuse fino al 3 aprile. La Juventus dovrà affrontare una partita -come al solito negli ultimi tempi- sul filo del rasoio, reduce da un pessimo risultata d’andata in territorio francese con una rovinosa sconfitta 0 – 1 la squadra capitanata da Maurizio Sarri dovrà ricercare la vera e propria impresa. Una Juventus in un periodo non proprio roseo, complici i brutti risultati della ultime partite ora si aggiunge anche l’impossibilità, per motivi più che giustificati, di vedere il proprio pubblico supportare la propria squadra in un momento decisamente no. L’impresa è comunque possibile e i bianconeri consapevoli delle qualità dimostrate in passato hanno tutte le carte in tavola per portare a casa un ottimo risultato, con la speranza di qualificarsi e continuare il cammino in Europa.

