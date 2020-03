Rinnovo Dybala, l’accordo è ormai a un passo

Rinnovo Dybala: l’attaccante argentino sembrerebbe essere a un passo dal prolungare il contraggo che lo lega alla Juventus.

Andando avanti pensando a progettare il futuro. In casa Juventus è questa l’idea. Ed ecco che un primo tassello potrebbe già essere arrivato. Infatti, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, il rinnovo di Paulo Dybala sembrerebbe essere davvero un passo. Una svolta importante e un cambiamento repentino dopo un’estate vissuta con la valigia in mano, tra dubbi e incertezze. L’argentino sembrava davvero esser vicinissimo alla cessione, con Tottenham e Psg in pole. Ora però nulla è più come prima.

Rinnovo Dybala, ecco tutti i dettagli

L’ex Palermo si è ripreso prepotentemente la scena, con cattiveria e determinazione. A dimostrarlo sono soprattutto i numeri, visti i suoi 13 gol e i suoi 12 assist. Prestazioni e meri dati statistici che hanno convinto Fabio Paratici che la soluzione migliore era quella di puntare ancora su di lui. La trattativa sarebbe così partita già nel mese di dicembre, con i primi contatti con l’entourage. L’emergenza Coronavirus avrebbe un po’ rallentato il tutto, ma i contatti potrebbero comunque proseguire a distanza.

Ma quali sarebbero le cifre di un accordo che appare sempre più vicino? Dybala in questo momento percepisce poco più di 7 milioni a stagione, con un contratto in scadenza nel 2022. Con il rinnovo, che allungherebbe il tutto fino al 2024, si dovrebbe arrivare a sfondare il muro dei 10 milioni di euro, grazie a vari tipi di bonus. Un prolungamento che potrebbe quindi farlo diventare incedibile e renderlo un pilastro intoccabile della Juventus del futuro. Insomma, resterebbero da limare dei dettagli e da mettere nero su bianco. Le sensazioni però sarebbero più che positive. Il buon Paulo è destinato a vestire bianconero almeno per altri quattro anni.

