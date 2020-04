Lukaku contro la Juventus, bufera sui social

Romelo Lukaku ha vissuto sicuramemente una stagione importante. Arrivato in Italia per vestire la maglia dell’Inter, ha avuto un impatto super con la serie A, mettendo a segno tante reti per la squadra di Conte.

Prima che arrivasse l’emergenza Coronavirus ad interrompere le ostilità del campionato, l’Inter è stata una delle rivali più importanti, oltre alla Lazio, della Juventus. Queste tre formazioni hanno battagliato a lungo per il primo posto, occupato dai bianconeri quando è stato imposto lo stop.

Stop doveroso, perché il Coronavirus – che non guarda mai la carta d’identità e non fa differenze di status – si è affacciato in serie A. E ad colpito dal virus, per primo, è stato Daniele Rugani, appena qualche giorno dopo lo scontro diretto proprio tra Juventus e Inter. Al difensore bianconero poi hanno fatto seguito tanti altri giocatori di serie A, tra cui altri due juventini, ovvero Matuidi e Dybala.

Romelo Lukaku è stato protagonista di una diretta social organizzata dal suo sponsor, la Puma, nella quale non ha fatto mancare una frecciata che non è passata inosservata ai tifosi. L’attaccante belga ha detto: “È stato necessario che fosse positivo un giocatore della Juve per mettere tutti in quarantena? Non è normale. Perché dobbiamo giocare se nel mondo c’è gente che rischia la vita?”.

Probabilmente le intenzioni del giocatore erano semplicemente quelle di sottolineare come il Coronavirus sia dovuto arrivare tra i calciatori per fermare tutto, quando si poteva fare con qualche giorno di anticipo bloccando il campionato. Ma le sue parole hanno scatenato una bufera sui social, con tifosi juventini e interisti che – come al solito – hanno espresso parole molto distanti sulla vicenda.

