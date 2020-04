Messi all’Inter, la Pulce prende in giro: «Fake news, non ci crede nessuno»

Messi all’Inter, la Pulce prende in giro: «Fake news, non ci crede...

Messi all’Inter è stata bollata dall’argentino come una fake news alla quale non crede nessuno. Non tutti sono in grado di portare un CR7 in Italia…

«Anche quello che hanno detto su questo stesso giornale qualche settimana fa era falso. Meno male che nessuno ci crede». E’ il post su twitter del campione argentino che taccia di fake news le testate che hanno diffuso notizie non veritiere. Messi all’Inter resterà solo un sogno nerazzurro che dovranno accontentarsi di vedere Cristiano Ronaldo alla Juventus. Del resto non tutti sono in grado di portare in Italia fuoriclasse assoluti in grado di vincere da sé le partite più importanti.

Una bufala enorme Messi all’Inter

Messi all’Inter quindi resterà solo un desiderio di Massimo Moratti che aveva fatto rimbalzare in tutto il mondo le sue parole. Non di certo buona pubblicità per Zhang ora che la Pulce ha smentito così in maniera veemente le voci di calciomercato. Resterà pertanto al Barcellona dove è già pronto il suo nuovo contratto fino al 2023. Proverà in Catalogna a vincere ancora la Liga e a dare l’assalto alla Champions e al settimo Pallone d’Oro. Del resto la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo non è mai finita e prima o poi i due torneranno a giocare faccia a faccia.

