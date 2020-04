Lapo e Cristiano Ronaldo, partita la raccolta fondi per la Croce Rossa

Cristiano Ronaldo, Buffon, Papu Gomez e tanti altri campioni dello sport, big della musica e del teatro hanno sposato l’invito benefico di Lapo Elkann.

E’ partita ieri la campagna di beneficenza lanciata da Lapo Elkann con Cristiano Ronaldo e subito sostenuta da esponenti del mondo dello sport. Hanno aderito anche big della musica, delle arti e della cultura. L’obiettivo della raccolta fondi, alla quale si può partecipare da ieri 10 aprile con una donazione, anche minima, sul sito nevergiveup.tinaba.it, è supportare la Croce Rossa Italiana. La CRI impegnata a sostenere i più vulnerabili nella difficile emergenza sanitaria Covid-19. I fondi saranno utilizzati per la distribuzione di buoni pasto alle famiglie bisognose e assistenza alla persone fragili. Hanno già aderito Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Fedez, Valeria Golino, Papu Gomez, Charles Leclerc, Giovanni Malagó, Paolo Maldini, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Soldini, Bebe Vio, Alessandro Zanardi e Javier Zanetti.

LEGGI ANCHE >>>

La campagna benefica di Lapo Elkann con CR7

«Non mollare mai» è il messaggio pensato dall’agenzia creativa Independent Ideas e dalla Laps Foundation, organizzazione di beneficenza fondata da Lapo Elkann. «In questo momento così difficile per il mondo è importante essere uniti e supportarci a vicenda. Facciamo tutto il possibile per aiutare! Never Give up!», dice Ronaldo, il primo a sostenere il progetto. A sostegno della raccolta fondi è stata pianificata una campagna di comunicazione sui principali media italiani. Il progetto avrà anche uno sviluppo su Instagram grazie ad un filtro dedicato all’operazione #beyondthemask che consentirà a tutti di partecipare all’iniziativa, personalizzando il proprio selfie con la bandiera della propria nazione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK