Calciomercato Juventus, il piano per arrivare a Icardi

Non è un mistero che il prossimo calciomercato Juventus possa regalare ai bianconeri una nuova pedina in attacco. Se ne parla ormai da mesi, con la squadra di Sarri che è pronta ad accogliere un centravanti che possa ben integrarsi con Ronaldo e che possa garantire una ventina di reti in campionato. Mica facile.

L’ipotesi Kane sembra essere ormai tramontata, con l’inglese che potrebbe vestire la maglia del Real Madrid. Ma la Juventus avrebbe già da tempo individuato il suo vero obiettivo, ovvero Mauro Icardi. L’attaccante argentino si trova al Psg in prestito dall’Inter, ma i francesi hanno la possibilità di riscattarlo a fine stagione e probabilmente lo faranno.

Non però per tenerlo in rosa, ma per cederlo. Magari proprio ai bianconeri. Anche perché il Psg ha nel mirino diversi giocatori della Juventus e dunque si potrebbe imbastire una trattativa corposa, con il trasferimento di uno o più giocatori della rosa di Sarri in Ligue 1.

Inutile parlare del valore di Icardi, centravanti che in serie A e in Europa ha dimostrato di essere spietato sotto porta. Lo confermano i numeri. La Juventus per averlo è pronta a sacrificare Miralem Pjanic. Il regista bosniaco infatti è uno degli obiettivi del Psg, che del resto potrebbe prenderlo per sostituire Verratti, che pare essere vicino al trasferimento al Real Madrid.

Ma non solo, perché ci sono altri giocatori della Juventus che fanno gol ai transalpini e che potrebbero essere inseriti nella trattativa. Da Douglas Costa a De Sciglio, senza dimenticare Alex Sandro. Insomma un affare tra i bianconeri e il Psg sembra davvero possibile.

