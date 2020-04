Calciomercato Juve, Pogba solo in un scambio. Si pensa già all’alternativa

Pogba piace ed è una priorità ma in questo momento di crisi economica può arrivare soltanto con degli scambi, si sta già pensando all’alternativa

Pogba è il desiderio numero uno sia della società ma anche e soprattutto dell’ambiente bianconero, i tifosi ogni giorno su tutti i social scrivono il famoso hashtag #Pogback, tutti vogliono un suo ritorno in bianconero, nella squadra che l’ha consacrato a livello internazionale. Ma in questo difficile momento di crisi la situazione economica non sembra favorevole e, dunque, visto il costo del cartellino del francese la possibilità di vederlo in bianconero il prossimo anno è possibile ma più concretamente tramite scambi. Ci sarebbe inoltre da battere la concorrenza sempre più ardita del Real Madrid che avrebbe come primo desiderio dell’allenatore Zinedine Zidane il profilo del Polpo. Juventus quindi che sta già pensando all’alternativa nel mancato arrivo del francese, a centrocampo infatti spunta un nuovo nome di qualità, si parla dell’olandese Van de Beek, ora in squadra all’Ajax che ritroverebbe l’ex compagno (anche di nazionale) De Ligt. Un profilo che piace molto in casa bianconera e che sarebbe valutato solo qualora non si arrivasse al francese. Il profilo di Rakitic, invece, sembra non convincere.

Donny van de Beek è un giovane centrocampista classe ’97, ex compagno di squadra di De Ligt, l’olandese può adattarsi anche al ruolo di trequartista dato che dispone di un’ottima tecnica in fase offensiva, ha un’ottima visione di gioco, già abbiamo avuto modo di vederne le doti nella scorsa edizione della Champions, ed è molto abile nell’inserimento nelle linee avversarie durante la manovra offensiva. Come centrocampista centrale può ricoprire la fase difensiva perché è bravo nei pressing e nei movimenti senza palla. Un profilo che farebbe comodo e sarebbe concretamente adattabile allo stile di gioco dinamico voluto dall’allenatore Maurizio Sarri, infatti l’olandese è anche molto veloce dimostrando un agonismo invidiabile. Questo è il profilo che interesserebbe di più nel caso di un mancato raggiungimento di accordo con Pogba. Juventus e Paratici nel vivo del mercato già da adesso.

