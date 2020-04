Juventus, senti Crespo: “Dybala può diventare uno dei più grandi”

Hernan Crespo in un’intervista ha parlato del suo connazionale Paul Dybala. Queste le parole dette dall’ex attaccante argentino.

Hernan Crespo è stato uno dei migliori bomber del campionato di Serie A. L’ex attaccante ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, soffermandosi anche sul suo connazionale Paulo Dybala. Queste le sue parole: “Dybala ha mezzi tecnici incredibili, deve seguire Sarri e diventerà uno dei più grandi. Alla Juve hanno fatto una rivoluzione culturale prendendo Sarri. Ora però serve tempo per digerire il cambiamento e i nuovi metodi. Mi aspetto che nel prossimo mercato, quando ci sarà, ascolti le richieste dell’allenatore, altrimenti Sarri dovrà cercare di applicare il suo gioco a un materiale che non è adatto. Sapete qual è stata la fortuna di Ancelotti al Milan? L’allenatore e la società erano in totale sintonia. Carletto faceva giocare la squadra esattamente come il presidente desiderava. Si voleva la manovra bella ed elegante e lui ha inventato Pirlo davanti alla difesa. Si volevano i trequartisti e lui ha ideato l’albero di Natale”

