Il gallese intervistato dal Sun ha raccontato alcuni aneddoti sul compagno di squadra Ronaldo e su come l’aveva accolto appena arrivato in bianconero

Un episodio accaduto alla mensa subito dopo il primo allenamento, quello che il gallese bianconero Ramsey ha raccontato in un’intervista al The Sun, ecco le sue parole: “Ricordo il mio primo allenamento alla Juventus. Appena concluso sono andato poi alla mensa, mi si avvicina Cristiano Ronaldo e mi dice: ‘Vieni a sederti con me’. Abbiamo subito iniziato a parlare e mi ha fatto sentire molto a mio agio come del resto hanno fatto anche gli altri compagni di squadra. Ma questo da un po’ l’idea di che tipo è Cristiano fuori dal campo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>>Calciomercato Juventus: via Higuain dentro Icardi, ecco le soluzioni

Juve, Ramsey: “Ronaldo al primo allenamento mi ha detto siediti con me”

L’ex Arsenal ha dunque ricostruito un episodio avvenuto nel suo primo giorno in bianconero e su come, secondo lui, Ronaldo sia una grande persona oltre ad essere il grande giocatore che tutti conosciamo, Ramsey ha poi ribadito: “Non c’è bisogno che aggiunga altro sulle sue qualità calcistiche di CR7 o sui suoi record, per quello parla il campo. Ma posso comunque assicurare che è una splendida persona anche fuori dal campo, che adora i suoi compagni di squadra e dà tutto in allenamento, un vero esempio da seguire”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus da realtà a finzione. Diventa una serie tv!

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK