Cristiano Ronaldo e il futuro alla Juventus. CR7 ha deciso che farà

Cristiano Ronaldo ha fatto sapere alla Juventus che intende rispettare il contratto e che non vaglierà altre soluzioni per il suo futuro.

Cristiano Ronaldo terminerà il suo contratto con la Juventus. Questo significa che restano ancora due anni e mezzo al portoghese per deliziare la platea dei tifosi bianconeri. In campione lusitano non ha mai pensato di lasciare la Vecchia signora perché si è integrato alla perfezione, in più gode della stima di tutti. In Italia, insomma, uno come lui non si trova da nessuna parte. L’impatto con il campionato italiano è stato buono, ha eccellenti rapporti con Agnelli e Paratici, così come tiene un dialogo proficuo con Maurizio Sarri.

Cristiano Ronaldo resta alla Juventus

«Io resto qui», è il segnale arrivato da Madeira alla dirigenza juventina: lo rivela il Sun. Ronaldo ha pianificato il suo futuro a Torino per altre due stagioni, prima di decidere come chiudere la sua carriera. Si trova bene alla Continassa, il rapporto con i compagni e la dirigenza è ottimo e ha ricevuto rassicurazioni sul suo maxi stipendio, nonostante la crisi del Coronavirus. L’obiettivo è quello di vincere la Champions League.

