Zapata è il nome nuovo per l’attacco della Juventus. La situazione

La Juventus, per sostituire Higuain, sta pensando anche al centravanti dell’Atalanta. Zapata è di una idea che circola in questi giorni.

Che futuro per Gonzalo Higuain? Questa è la domanda che in questi giorni si stanno facendo gran parte dei tifosi della Juventus. Ormai è cosa nota la confessione dell’argentino ad alcuni suoi compagni sulla paura di tornare in Italia. Al momento però non c’è stata alcuna convocazione ufficiale da parte della società. Soltanto dopo questa si potrà sapere e capire se il Pipita diventerà ufficialmente e a tutti gli effetti un vero e proprio caso. Per forza di cose la Juventus deve guardarsi intorno e lo sta facendo. Alla lista da oggi si aggiunge il nome di Duvan Zapata, formidabile centravanti dell’Atalanta.

Zapata, nome giusto per la Juventus?

«Oltre ai rinforzi di qualità in mezzo al campo, la Juventus continua anche a lavorare sul fronte offensivo, alla ricerca di un nome importante per il dopo Higuain. Le piste più calde restano quelle che portano a Icardi o Milik, ma nelle ultime ore si è fatta strada anche l’ipotesi Duvan Zapata. Il colombiano dell’Atalanta, in questo momento, è il terzo nome sul taccuino di Paratici, che probabilmente andrà a pescare il suo nuovo bomber da questa rosa ristretta». Lo riporta SportMediaset.

