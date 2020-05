Sky annuncia: «In caso di stop, lo stesso promozioni e retrocessioni»

Sky fa trapleare indiscrezioni dall’ultima riunione Figc: «In caso di stop il format dei campionati non cambierebbe. Ci sarebbero retrocessioni in B».

Secondo Sky dalla riunione in figc sarebbe emerso un dato importante: lo stop ai campionati significherebbe non cambiare il format.

Retrocessioni – Se il Governo dovesse decidere di stoppare la Serie A la FIGC ha deciso che si saranno squadre retrocesse. SPAL, Brescia, Genoa e Lecce non possono dormire sonni tranquilli.

Promozioni – Sorride invece il Benevento e con i campani anche il Crotone che sarebbero in Serie A insieme a una terza squadra proveniente sempre dalla B.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, parla la fidanzata di Dybala: “Aspettiamo gli esiti dei tamponi”

Serie A 2020/21 a 20 squadre – La decisione della FIGC è chiara: la prossima Serie A sarà a 20 squadre e non a 22 come si era ipotizzato nei giorni scorsi.

Andare oltre il 2 agosto – La Federcalcio sarebbe pronta anche a portare oltre il 2 agosto il limite temporale per finire la stagione 2019/2020. Da capire in questo caso come si comporterebbe la UEFA con le coppe.

Volontà di ripartire – La FIGC sta lavorando dando per scontato il fatto che la Serie A possa riprendere. L’intenzione è quella di concludere il campionato, come in Inghilterra o Germania, non come in Spagna.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK