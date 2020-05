Il portierone bianconero ha svelato un clamoroso retroscena di mercato, infatti stando alle sue parole pensava già bianconero anche quando era alla Roma

Il portierone bianconero polacco ha svelato un retroscena con aneddoti davvero clamorosi, infatti stando alle sue parole, il portiere pensava già bianconero ancora ai tempi della Roma, nella sua carriera da professionista Szczesny ha raccontato di un episodio che l’ha portato all’addio all’Arsenal e al prestito in Serie A con la Roma, ecco le parole del polacco: “Quando giocavo con la Roma eravamo venuti in trasferta a Torino e sulla strada per gli spogliatoi ho visto tutti i trofei della Juventus disegnati e ho letteralmente pensato c***o, io voglio giocare in questa squadra. Quell’anno abbiamo poi perso 1-0 entrambe le volte”. Una visione che si è poi trasformata in realtà, questa è la “fiaba” di Wojciech prima di arrivare -letteralmente- sotto la Mole e conquistare tifosi e staff per le sue indubbie qualità tanto che l’elogio del successore perfetto è arrivato proprio da Buffon che l’aveva già definito anni fa il suo erede.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, l’agente di Bernardeschi chiarisce il suo futuro

Szczesny, retroscena inedito: “Alla Roma pensavo già alla Juventus”

Szczesny, sempre nell’intervista riportata da Tuttosport, ha poi aggiunto: “Quando arrivi qui alla Juventus capisci immediatamente quanto sia importante vincere. Al momento di cambiare club, arrivi a un punto della tua carriera in cui vuoi solo vincere dei trofei. È bello far parte di un progetto giovane che guarda al futuro ma a una certa età capisci che ti sei già lasciato alle spalle 6-7 anni di carriera e che vuoi solo vincere il campionato, lottare per la Champions, metterti alla prova. Non è soltanto bello giocare per la stessa squadra per 10-20 anni e non vincere niente”. Szczesny, dall’annata 2009 fino al 2015 ha giocato infatti in Premier League all’Arsenal.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, poker di cessioni pur di arrivare a Pogba

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK