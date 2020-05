Materazzi, altra frecciata ai tifosi della Juventus

Il 5 maggio è una data storica per il mondo del calcio, perché ricorda uno dei campionati più avvincenti degli anni Duemila, esattamente quello del 2002. Con l’Inter che vide svanire lo scudetto all’ultima giornata perdendo nettamente contro la Lazio. Un ko che permise alla Juventus di scavalcare i rivali e prendersi uno scudetto davvero insperato.

Da anni ormai si rinnovano gli sfottò in questa data tra i tifosi dell’Inter e quelli della Juventus, che amano ricordare ai supporters nerazzurri i gol di Poborsky e le lacrime di Ronaldo “il fenomeno” seduto in panchina. Per l’Inter però il 5 maggio è anche una data da ricordare per un altro motivo.

LEGGI ANCHE –>>Pallone d’Oro 2020, Ronaldo non è il favorito

Nel 2010 infatti vinse in questa data la Coppa Italia, primo passo verso la conquista poi del campionato e della Champions League. Una stagione per i nerazzurri davvero irripetibile. Marco Materazzi non ha mai nascosto il fatto di non amare particolarmente i colori bianconeri.

E su Instagram, riguardo gli sfottò della giornata, non le ha certo mandate a dire. “E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l’alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo… 5/5/2010” ha scritto l’ex difensore.

Ovviamente anche sui social il dibattito è stato davvero molto intenso tra le due fazioni. Tanti commenti su questo 5 maggio destinato in ogni caso a essere una data da ricordare ancora a lungo per il calcio italiano.

LEGGI ANCHE –>>Il Psg alza il pressing per Pjanic

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK