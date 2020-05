Juventus, è tornato in Italia pure Szczesny

La Juventus ricomincia a prendere forma. La rosa di Maurizio Sarri attende con ansia il rientro di tutti gli elementi, vale a dire gli stranieri che avevano lasciato l’Italia in questo periodo di emergenza Coronavirus.

Il primo a essere tornato a Torino è stato Pjanic lo scorso 19 aprile, mentre il tanto atteso ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo si è concretizzato ieri sera. Il portoghese lavorerà a casa per passare il suo periodo di quarantena, con la speranza poi che si possa lavorare in gruppo e che si possa anche ricominciare a parlare di campionato.

Juventus, è tornato pure Szczesny

Come riporta l’Ansa, però, nella serata di oggi anche un altro giocatore della Juventus ha fatto ritorno in Italia, vale a dire il portiere Wojciech Szczesny. L’estremo difensore bianconero è atterrato nelle scorse ore all’aeroporto di Caselle. Adesso per lui non ci sarà subito l’opportunità di allenarsi individualmente nel centro sportivo bianconero, bensì sono previsti i canonici 14 giorni di isolamento previsti a causa dell’emergenza coronavirus per chi rientra dall’estero.

