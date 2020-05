Pogba alla Juventus, Calciomercato: si pensa a delle contropartite

La Juventus potrebbe arrivare a Pogba attraverso delle contropartite. Ma quali sarebbero i giocatori sacrificabili? Ecco i nomi.

Il nome di Paul Pogba potrebbe diventare davvero una vera e propria priorità in casa Juventus. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un rinforzo di livello a centrocampo, il reparto più debole, e il ritorno del francese tornerebbe a scaldare gli animi della piazza torinese. Ma quale potrebbe essere la strategia della società piemontese per mettere a segno il grande colpo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pogba alla Juventus «solo se Cristiano Ronaldo lascia il club»

Calciomercato Juventus, qualche sacrificio per arrivare a Pogba

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la soluzione potrebbe essere l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Maurizio Sarri, pur di arrivare al transalpino, sarebbe persino pronto a sacrificare Douglas Costa. Altri due giocatori sacrificabili potrebbero essere Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi. Occhio anche all’ostacolo ingaggio. Il buon Paul dovrebbe senza alcun dubbio abbassare le sue pretese. La Juve non potrebbe mai garantirgli i 14 milioni percepiti in questo momento al Manchester United. Insomma, qualche difficoltà pare esserci. Non resta quindi che attendere che cosa accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK