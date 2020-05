La coppia è stata protagonista di un video musicale dove vengono immortalati in un bacio sensuale che sta già facendo, letteralmente, impazzire il web

Dybala protagonista insieme alla sua fidanzata Oriana Sabatini di un video musicale dell’artista portoricano Residente, che nel video musicale del suo nuovo singolo “Antes Que el Mundo Se Acabe” ha immortalato diverse coppie mentre si scambiano baci sensuali e affettuosi. L’attaccante argentino insieme alla sua compagna modella e cantante Oriana ha trascorso la quarantena insieme, data anche la loro positività al Covid-19, ora, fortunatamente entrambi guariti. Dopo la negatività al Covid, Dybala ha voluto omaggiare la sua compagna con un bellissimo post Instagram in cui annuncia la fine della malattia e l’inizio di un nuovo capitolo che -sicuramente- vedrà anche e soprattutto bianconero. Ora pronto per gli allenamenti e alla ripartenza Dybala è stato protagonista di questo video musicale in cui bacia la compagna Oriana.

Juventus, Dybala e Oriana: il bacio che ha fatto impazzire il web

Dybala e Oriana ma non solo, fra i protagonisti della videoclip del singolo Antes Que el Mundo Se Acabe ci sono anche Messi e la compagna Antonella Roccuzzo, ma anche star internazionali dello showbiz come l'attore Ben Affleck e le star musicali Ricky Martin e Bad Bunny.

