Serie A, Spadafora: «Riceverò il protocollo il 25 maggio»

Si avvicina sempre più il momento della ripartenza della serie A. O meglio, negli ultimi giorni è aumentato l’ottimismo riguardo la ripresa, che dovrebbe avvenire il prossimo 20 giugno. L’obiettivo è quello di disputare tutte le 124 partite in programma, ma è stato anche predisposto un piano B.

Che prevede playoff e playout per delineare la classifica finale e consentire al campionato di emettere i suoi verdetti. Ad ogni modo sarà una ripresa improntata sulla sicurezza e per questo motivo sarà necessario rispettare il protocollo medico-sanitario alla lettera. Protocollo sul quale si sta lavorando e che sarà reso noto nei prossimi giorni.

Proprio il Ministro dello Sport Spadafora, intervenendo a “La Vita in diretta”, ha parlato della vicenda. «Il 25 maggio riceverò dalla Figc le linee guida per la ripresa del campionato che trasferirò subito al Cts in modo da avere già il 28 un orientamento per prendere una decisione sulla ripartenza» ha detto.

Insomma manca davvero pochissimo per capire se e come ripartirà la serie A. Il calcio dell’era coronavirus certamente non è quello a cui siamo abituati. Senza tifosi sugli spalti non è la stessa cosa. Ma sarà comunque un punto dal quale ripartire per ritornare, si spera al più presto, alla normalità.

