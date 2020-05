Best gol Juve, il missile di Birindelli supera il turno e strappa like

Va a gonfie vele il contest della società sulla realizzazione più bella. Nel Best gol Juve questa volta è Birindelli a superare il turno strappando like.

La Juventus, su Twitter, continua nel contest per scoprire il più bel gol nella storia del club bianconero. «Il missile di Birindelli avanza alla fase successiva! Quale sarà il #BestJuveGoal?» si legge. Il club bianconero, in attesa che si riprenda in modo definitivo, sta tenendo incollati i suoi fan sui social di riferimento. Il Covid-19 è stato utile, purtroppo, a far scoprire ai più piccoli le gesta del passato. La realizzazione del terzino accede ai quarti di finale del best gol Juve dopo aver vinto il testa a testa con il capitano Giorgio Chiellini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Semedo ha deciso il suo futuro

Best gol Juve, il tweet dei bianconeri

✅Il missile di Birindelli avanza alla fase successiva! 🤔 Quale sarà il #BestJuveGoal 🥇⚪️⚫️| Powered by@linglong_llit pic.twitter.com/6d7EdnI28H — JuventusFC (@juventusfc) May 23, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK