L’ippica non regala gioie a Massimiliano Allegri

Nessuno può negare che Massimiliano Allegri abbia un dna vincente. Del resto questo l’ha dimostrato più volte nel corso della sua carriera da allenatore. Oggi aspetta un nuovo progetto tecnico dopo il divorzio dai bianconeri, ma nel frattempo si sta dedicando ad altro.

Ad una delle sue passioni, ad esempio, vale a dire l’ippica. Nel mondo dei cavalli dallo scorso mese di maggio è proprietario al 50% di una cavalla di tre anni, chiamata Ossun Set. Dopo le buone prestazioni nelle prime uscite in carriera, con anche due secondi posti, Ossun Set ha fatto flop nell’ultima corsa.

Come riporta Sportmediaset infatti la cavalla, montata da Pierre Charles Boudot, ha chiuso all’ottavo posto su otto partecipanti. Eppure le cose sembravano essersi mese per Ossun Set, che è stata a lungo leader della gara salvo poi “crollare” nel rettilineo finale.

Massimiliano Allegri insomma non ha potuto ancora gioire per il successo della sua cavalla, ma in fondo sembra essere solo questione di tempo.

