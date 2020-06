Juventus, Buffon riparte a caccia di record in attesa della firma

Gigi Buffon è pronto a ripartire con la sua Juventus dopo la lunga sosta e lo farà da assoluto protagonista. L’esperto portiere infatti dovrebbe scendere in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, la prima partita ch si giocherà dopo l’emergenza Coronavirus. E lo farà con tanta voglia di vincere e di conquistare la finale. Del resto solo Mancini ha vinto più Coppe Italia di lui.

Buffon insegue il record in serie A

La ripresa del campionato potrebbe garantire a Gigi Buffon anche di battere il record di presenze in serie A. Ha agganciato Paolo Maldini a quota 647 presenze prima della sosta per il coronavirus e ora è pronto a mettere la freccia. Si giocherà ogni tre giorni e Sarri sicuramente gli concederà qualche chance anche in campionato per far rifiatare il titolare Szczesny. In questo modo Buffon diventerà – sottolinea La Gazzetta dello Sport– il giocatore con più presenze in serie A, un posto ancor più assicurato nella storia del calcio italiano.

Un altro anno di contratto

E poi ci sarà il contratto. Il portiere vuole prolungare ancora la sua esperienza con la maglia della Juventus, nonostante i 42 anni. Per lui è pronto l’accordo di un altro anno, che sarà firmato a breve. Non ci sono infatti problemi riguardo il suo rinnovo e per questo motivo il giocatore rimarrà ancora una colonna della Juventus in campo e anche nello spogliatoio.

