Napoli-Juventus, infortunio nel riscaldamento: tifosi furiosi sui social

Napoli-Juventus, arriva un infortunio nel riscaldamento. Sarri deve rinunciare in extremis ad un giocatore per la finale di Coppa Italia.

Ad annunciarlo è stata la stessa Juventus sul suo profilo Twitter. Sami Khedira nell’ultimo allenamento ha accusato un fastidio muscolare all’adduttore destro che verrà valutato domani. Per questo motivo non potrà essere nell’undici titolare di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera.

Il centrocampo bianconero vede dunque titolare Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi ai suoi lati. La stessa linea mediana che il tecnico ha schierato in semifinale.

LEGGI ANCHE –>> Champions League, la finale si gioca a Lisbona

Infortunio Khedira: i tifosi arrabbiati sui social

Tra i commenti al post della Juventus su Twitter si leggono tanti commenti di supporters bianconeri sicuramente arrabbiati e delusi per l’ennesimo infortunio subito dal calciatore tedesco, che gli farà saltare la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus. Davide ad esempio scrive: “è stato un grande giocatore, ma ha intrapreso da tempo il viale del tramonto. Rinnovare due anni fa, quando era già ultratrentenne, fino al 2021, è stato un errore”.

Un pensiero condiviso anche da Sauro: “Cioè io ho capito che è stato un grande giocatore e se sta bene lo è ancora ma quando non puoi più aspettare c’è solo una soluzione, rescissione del contratto”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK