Dybala si è preso la Juve sulle spalle: la “Joya” stella polare dei bianconeri

Juventus, le prestazioni di Paulo Dybala stanno proiettando la squadra di Maurizio Sarri in vetta alla classifica di Serie A. La Joya a suon di giocate sensazionali sta facendo ricredere i suoi detrattori.

Dybala è sempre di più il faro di questa Juventus. L’attaccante argentino, che la scorsa estate era dato tra i papabili partenti (inserito in un potenziale scambio con Lukaku, poi passato all’Inter), sta letteralmente trascinando la squadra bianconera, a suon di prestazioni esaltanti, impreziosendo le sue performance con giocate che definire esaltanti sarebbe soltanto un eufemismo. La sua intesa con Cristiano Ronaldo cresce sempre di più, come rivelato ieri dallo stesso Maurizio Sarri nella conferenza stampa del post Genoa-Juve. Il portoghese e il sudamericano sono due giocatori che danno del tu al pallone, e quando sono in forma sono difficilmente marcabili dalle difese avversarie. Da “tuttocampista” di allegriana memoria, Dybala è passato a centravanti atipico, che sa giostrare in prossimità dell’area di rigore, e dialogare diligentemente con i compagni.

Juventus, goditi questo Dybala: altro che Lukaku…

Tre goal nelle ultime tre partite disputate: è il biglietto da visita di un calciatore che non ha smesso mai di credere di poter far bene alla Juventus, la società che lo aveva prelevato dal Palermo per la “modica” cifra di 40 milioni di euro. La stessa società che non credeva più in lui: diciamocela tutta, sia Dybala che Higuain erano già stati inseriti come pezzi pregiati di trattative che ( per fortuna, con il senno di poi) non si sono concretizzate. E ora Sarri si aspetta ancora di più dal suo fuoriclasse: ci sono due obiettivi da raggiungere, e un futuro tutto da scrivere. E con questo Dybala nulla è impossibile..

