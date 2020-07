Milan-Juventus, incredibile Ronaldo: quinto sigillo di fila

La Juventus non vuole fermarsi e anche contro il Milan sta disputando una partita importante, con tanta voglia di portarsi a casa l’intera posta in palio. Ma sta anche sfidando un avversario davvero mai domo.

Una delle certezze della Juve è che può contare su un Cristiano Ronaldo sempre super. Il portoghese è finito infatti ancora per una volta nel tabellino dei marcatori, per la felicità dei tanti tifosi bianconeri che hanno seguito il match in televisione.

LEGGI ANCHE –>>Milinkovic-Savic, la Lazio cede il calciatore e la Juventus è tra le pretendenti

Juventus, Ronaldo ancora a segno

Cristiano Ronaldo dunque non vuole davvero saperne di fermarsi. Per il calciatore portoghese è arrivato contro i rossoneri il gol numero 30 in questa stagione, a conferma di come la sua carta d’identità conti davvero relativamente. In pochi possono vantare il suo rendimento e il suo incredibile score.

Lo zampino di Ronaldo c’è stato finora in tutte e cinque le partite di campionato che la Juventus ha giocato finora. Il numero 7 bianconero è andato sempre a segno e ovviamente non ha nessuna voglia di fermarsi. L’Atalanta, prossima avversaria della Juventus in serie A, è avvisata.

LEGGI ANCHE –>L’ex Juventus Mandzukic torna in serie A: ecco dove

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK