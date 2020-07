Juventus, l’importanza di De Ligt e Dybala per questa squadra è ormai inconfutabile

La rovinosa sconfitta di San Siro contro il Milan ha dimostrato che la Juventus non può fare a meno di Dybala e di De Ligt: questi due giocatori, infatti, rappresentano la spina dorsale della formazione bianconera, senza dei quali anche i più collaudati meccanismi rischiano di saltare

La brutta rimonta subita dal Milan ha fatto storcere il naso a tanti tifosi bianconeri. In effetti, è stato gettato alle ortiche quello che poteva rivelarsi un vero e proprio match ball scudetto per gli uomini di Sarri, che hanno dimostrato di patire l’assenza di due giocatori chiave: stiamo parlando di De Ligt e di Dybala, entrambi squalificati e assenti nel match di San Siro. Sia Higuain sia Rugani non si sono rivelati affatto all’altezza: l’argentino non è stato quasi mai incisivo sottoporta, e il difensore ha patito il duello fisico con Zlatan Ibrahimovic. Impossibile dire come sarebbe finita nel caso in cui ci fossero stati sia Dybala che De Ligt, e la storia della Juve insegna che non bisogna mai aggrapparsi ai “se” e ai “ma”, tuttavia appare evidente come sia l’argentino, che l’olandese, appaiano dei pilastri in questo universo bianconero in costruzione. Sono loro i capisaldi su cui puntare per il futuro?

