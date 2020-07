Calciomercato Juventus, c’è un ostacolo per Bernardeschi al Napoli

Calciomercato Juventus, Bernardeschi potrebbe rientrare nella trattativa per Milik con il Napoli. Ma ci sarebbe un ostacolo da superare.

Non è un mistero che i bianconeri stiano cercando una nuova prima punta per la prossima stagione. Sfumato Icardi, adesso in pole position sembra esserci Milik, bomber del Napoli. Anche se il suo contratto con il club di De Laurentiis scadrà nel giugno 2021, i partenopei non vogliono fare sconti e chiedono per il giocatore una somma tra i 40 e i 50 milioni di euro. Rumors di mercato però vorrebbero possibile uno scambio con Federico Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, l’ingaggio di Bernardeschi è importante

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un ostacolo riguardo la conclusione del possibile scambio con il Napoli per il centravanti polacco. E sarebbe rappresentato dall’ingaggio che Bernardeschi percepisce alla Juventus. Lo stipendio del centrocampista bianconeri si aggira infatti sui 4 milioni di euro, alto per le casse dei partenopei. E ci sarebbe anche da risolvere eventualmente anche la questione legata ai diritti di immagini, che Bernardeschi ha affidato ad una società esterna e che il Napoli solitamente tiene per sè riguardo i suoi tesserati.

