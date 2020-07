La Juventus e il rapporto con Maurizio Sarri. E’ questo l’argomento che sta tenendo banco anche in questi giorni, nonostante i bianconeri abbiano vinto lo scontro diretto con la Lazio e dunque siano ad un passo dalla conquista dello scudetto.

Per i bianconeri sarebbe il nono tricolore consecutivo, il primo della gestione Sarri. Tuttavia il rendimento che la squadra ha avuto sotto la guida dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea non è stato del tutto soddisfacente. E sono in tanti pronti a giurare che alla fine della stagione le due strade potrebbero separarsi.

Ne è convinto anche il giornalista Luca Momblano, sempre attento alle vicende di casa Juventus. E’ stato ospite della trasmissione di Calciomercato.it e ha parlato proprio del futuro di Sarri.

Juventus, le parole di Momblano su Sarri

“Sono bassissime le percentuali riguardo una conferma di Sarri. La proprietà della Juventus ha tirato già le somme ben prima di questo finale di campionato. Resta se vince la Champions? Se vince la Champions League lo sapremo il 23 agosto, ma è chiaro come un club come quello bianconero certe le scelte le faccia prima. – ha detto Momblano – Del resto un allenatore importante, perché la Juve può prendere poi solo un allenatore top, non è che possa aspettare fine agosto una decisione definitiva. Se la Juve decide prima è ovvio che il percorso in Champions non sia fondamentale” ha detto il giornalista.

