Benzema alla Juventus, calciomercato: il Real non fa sconti per l’attaccante

Calciomercato Juventus, nelle ultime ore si era fatta strada l’ipotesi di vedere Karim Benzema con la maglia bianconera. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, però, l’alto stipendio preteso dall’attaccante e l’elevata valutazione che ne fa il Real potrebbero rallentare in maniera definitiva lo sviluppo della trattativa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENZEMA REAL MADRID AFFARE/ Dal momento che l’avventura di Gonzalo Higuain con la maglia della Juventus sembra ormai essere giunta al capolinea, Fabio Paratici sta cominciando a scandagliare il mercato alla ricerca di profili giusti che possano incrementare, se possibile, il tasso qualitativo della rosa a disposizione del neo allenatore Andrea Pirlo. Nelle ultime ore ore si era fratta strada l’ipotesi di un clamoroso acquisto di Karim Benzema: sponsorizzato da Cristiano Ronaldo, l’attaccante francese è uno dei profili che più stuzzicano le fantasie dei dirigenti di Corso Galileo Ferraris.

Calciomercato Juventus, la pista Benzema è fredda: i dettagli

Vedere Benzema con la maglia della Juventus sarà tutt’altro che facile. Come riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse sui quotidiani spagnoli e francesi, il Real Madrid non ha intenzioni di fare sconti per l’attaccante francese, che a sua volta non avrebbe nessuna intenzione di lasciare i Blancos. Quindi, laddove Agnelli volesse riproporre l’accoppiata Benzema-Ronaldo, dovrebbe prima trovare l’accordo con Florentino Perez ( impresa non facile, visto che il Real valuta il centravanti circa 60 milioni di euro), e poi con l’entourage del calciatore. Ecco perchè i profili di Milik e Zapata sembrerebbero essere più accessibili.

