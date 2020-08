Le statistiche non sorridono alla Juventus questa volta. La squadra bianconera ha una delle rose con l’età media più alta in Europa.

E non ci sono dubbi sul fatto che già in questa sessione di calciomercato una delle priorità della dirigenza sarà anche quella di “svecchiare” un organico dove comunque i “senatori” come Buffon e Chiellini, tanto per fare due nomi, rappresentano un valore aggiunto per l’esperienza e il carisma. Difficile insomma fare a meno di loro anche per il nuovo allenatore Andrea Pirlo.

Anche il fattore anagrafico pesa sulla classifica delle rose più preziose del mondo, stilata dal portale Transfermarkt. La squadra bianconera non riesce a rimanere nelle prime posizioni, anzi è uscita fuori dalla top ten.

Juventus solo undicesima in classifica

Al primo posto di questa speciale graduatoria c’è il Real Madrid, il cui valore della rosa si attesta a 1.11 miliardi di euro. Dietro gli spagnoli ci sono altri grandi club europei come Manchester City e Liverpool. Quindi Barcellona, Bayern Monaco e Chelsea. Non ci sono club italiani nella top ten. La Juventus è undicesima, prima della serie A, con un valore della rosa uguale a 621 milioni di euro. E un’età media decisamente alta, di 29.2 anni.

