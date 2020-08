Calciomercato Juventus, doppia occasione: sono in uscita dal Barcellona

Il calciomercato Juventus potrebbe subire un’accelerata nei prossimi giorni. Ci sono due giocatori in uscita dal Barcellona che fanno gola ai bianconeri. E non solo.

L’incredibile debacle che ha avuto la squadra spagnola in Champions League, surclassata di gol dal Bayern Monaco, sta portando ad una vera rivoluzione. Koeman ha preso il posto in panchina di Setien e diversi elementi sembrano destinati a lasciare il Barcellona nelle prossime settimane. Nomi importanti che hanno molti estimatori in giro per l’Europa.

Calciomercato Juventus, Koeman non punta su Suarez

Uno dei bomber più in vista del calcio mondiale, ovvero Luis Suarez, sembra avere i giorni contati al Barcellona. Come riporta infatti Il Corriere dello Sport il nuovo allenatore dei blaugrana Koeman non avrebbe intenzione di puntare su di lui come perno dell’attacco. Come centravanti avrebbe infatti intenzione di rilanciare Griezmann. Suarez quindi pare essere destinato a giocare altrove e la Juve potrebbe fiutare l’affare, anche se ovviamente non mancherebbe la concorrenza. Così come non mancherebbe per Arturo Vidal, centrocampista ex bianconero che pure non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore.



