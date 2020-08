Calciomercato Juventus, Messi ha preso una decisione

Il calciomercato Juventus si alimenta anche di grandi sogni da parte dei tifosi. Che dopo Cristiano Ronaldo ora vorrebbero vedere pure Messi in bianconero.

L’attaccante argentino è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, sono ormai anni che lui e CR7 si contendono lo scettro di miglior calciatore del mondo. Dopo una vita spesa in blaugrana, negli ultimi giorni si sono alimentate voci di un suo addio al Barcellona. Pesa, e molto, l’incredibile debacle della sua squadra in Champions League. Costata la panchina a Setien, ora sostituto con Ronald Koeman.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più incedibile

JCalciomercato Juventus, Messi via dal Barcellona

In Argentina ormai non hanno più dubbi sul futuro del numero dieci. Secondo il quotidiano “Olè” infatti Messi ha deciso di lasciare il Barcellona e lo avrebbe già comunicato al club in maniera ufficiale. Il giocatore argentino si avvarrebbe della clausola del suo contratto che gli consente di rescindere unilateralmente il contratto alla fine di questa stagione. Dunque il suo futuro, se sarà davvero così, sarà lontano dalla Spagna. Ma chi prenderà Messi? Tanti club lo sognano, magari anche la Juve, ma in pole position c’è il Manchester City di Pep Guardiola.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, l’agente di Dzeko svela il futuro del suo assistito

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK