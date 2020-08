Calciomercato Juventus, ostacolo ingaggio tra Dybala e i bianconeri

Una delle trattative più importanti del calciomercato Juventus non sarà l’acquisto o la cessione di un big, ma il rinnovo di contratto di una stella bianconera.

Parliamo ovviamente di Paulo Dybala, la cui importanza nel progetto Juve è cresciuta sempre più nella passata stagione, con Sarri bravo a dargli grande fiducia e libertà di svariare su tutto il fronte offensivo. Ad oggi è impensabile pensare ad una squadra priva del talentuoso argentino, destinato a comporre insieme a Ronaldo l’attacco bianconero anche nella prossima stagione. Certo sono tanti i club che tengono d’occhio le sue prestazioni e anche per questo motivo il club torinese intende blindarlo con un nuovo contratto.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, presa la decisione sul portiere: accordo vicino

Calciomercato Juventus, distanza sull’ingaggio di Dybala

La trattativa per il rinnovo però non è ancora decollata. Il numero dieci della Juve sarà il faro della squadra di Pirlo e per lui non si parla assolutamente di cessione. Il suo contratto scade a giugno 2022 ed è per questo motivo che i bianconeri vogliono arrivare al più presto ad un accordo. Ma come riporta Il Corriere dello Sport al momento le due parti sembrano essere abbastanza distanti dal punto di vista economico. Probabilmente se ne riparlerà nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic ha scelto la sua nuova squadra

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK