Ronaldo, Santos fa tremare la Juventus: «Non è problema lieve»

Il tecnico del Portogallo Santos parla dell’infortunio di Cristiano Ronaldo. La Juventus segue con grande ansia l’evolversi della vicenda e incrocia le dita.

Cristiano Ronaldo soffre di un problema al piede che gli farà saltare il primo match della Nations League del Portogallo. A ridere il quadro un po’ più cupo, però, è l’allenatore dei lusitani Fernando Santos, che ha confermato i dubbi riguardo alla presenza del suo asso.”Si è allenato bene lunedì e martedì, poi mercoledì ha avvertito questo dolore al piede. Non sapevamo cosa fosse, poi dopo pranzo il piede è diventato rosso e ci siamo accorti che non era un infortunio ma un’infezione. E’ stata trattata con antibiotici: oggi va meglio, è stato visitato da un dermatologo e aspettiamo l’evoluzione. Sicuramente domani non potrà essere al 100%: non è un infortunio che guarisce in 2-3 giorni».

Ronaldo infortunato, la Juve proccupata

Il portale calciomercato.com fa sapere che al momento infatti è in forte dubbio per il match di martedì contro la Svezia, con una quasi sicura assenza in quello di domani contro la Croazia. Ronaldo sta svolgendo un lavoro personalizzato in palestra e non si allena assieme ai compagni: questo è successo sia ieri che oggi, i dubbi di Pirlo sono in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria, previsto per il 20 settembre.

