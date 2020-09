Il calciomercato della Juventus non è incentrato solo sull’arrivo di un nuovo bomber ma anche sulle cessioni inevitabili che ci saranno.

La lista dei calciatori che hanno lasciato Torino nel corso delle ultime settimane si è allungata sempre più. Ultimo a farlo è stato Gonzalo Higuain, che si è accasato all’Inter Miami. A breve dovrebbe arrivare anche l’annuncio relativo a Marko Pjaca. Che sarà prestato al Genoa con la speranza che l’attaccante possa ritrovare ritmo e continuità di rendimento. In un primo momento si era ipotizzato che Pjaca potesse restare in organico come quarta punta, poi però è arrivata la decisione di consentirgli di trovare maggiore spazio altrove.

Calciomercato Juventus, le parole di Faggiano

A “ufficializzare” di fatto la trattativa che porterà il calciatore croato al Genoa è stato lo stesso direttore sportivo del Grifone Faggiano. Che – come riporta Tuttosport – ha detto che “Pjaca e Zappacosta sono già qui, stanno completando le visite mediche. Cercheremo di fare il prima possibile perchè Zappacosta è un trasferimento internazionale. Io ci credo in loro e speriamo vada come deve andare”. Insomma non è da escludere che domenica possano magari già essere inseriti nella lista dei convocati.

