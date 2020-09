Highlights Roma Juventus 2-2,video goal e sintesi della gara

Video Goal e sintesi della gara tra Roma e Juventus, finita sul risultato di 2-2 in virtù delle doppiette messe a segno da Veretout e Ronaldo

HIGHLIGHTS ROMA JUVENTUS VIDEO GOAL/ Da poco si è conclusa Roma-Juventus, match valido per il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. All’Olimpico è andata di scena una partita vibrante, ricca di colpi di scena, in cui le due compagini non hanno di certo deluso le aspettative. C’era attesa per capire se la nuova Juventus targata Andrea Pirlo avrebbe o meno confermato le buone impressioni destate nella prima uscita stagionale. D’altro canto, la formazione di Fonseca doveva riscattare il brutto capitombolo subito a tavolino contro il Verona di settimana scorsa.

Sono scese in campo due squadre molto affiatate, il match è finito sul risultato di 2-2 grazie alle marcature siglate da Veretout e Cristiano Ronaldo

Highlights e video goal di Roma-Juventus

Highlights e video goal di Roma-Juventus