La Juventus è al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato che la vedrà impegnata sul campo del Crotone sabato pomeriggio.

Trasferta in terra calabrese che si preannuncia non semplice. E’ vero che i pitagorici hanno zero punti in classifica, ma finora la squadra di Stroppa ha fatto vedere un buon calcio e sta pagando cari soprattutto i limiti difensivi. Servirà dunque una Juve molto concentrata per portare a casa i tre punti. Certo i problemi non mancano di certo a Pirlo, che ieri ha ricevuto la notizia della positività al Covid di Cristiano Ronaldo. Il portoghese dunque non sarà della sfida al pari dell’acciaccato Dybala. Sarà un attacco insomma tutto da inventare.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, il retroscena: incredibile offerta per Messi