Nella Juventus di Andrea Pirlo c’è ormai un punto fermo per il reparto offensivo, vale a dire il trequartista Dejan Kulusevski.

I bianconeri lo hanno ingaggiato dall’Atalanta (ma era in prestito al Parma) fin dallo scorso mese di gennaio, monitorandone la crescita nel campionato di serie A. Partita dopo partita lo svedese è stato sempre più determinante. La carta d’identità non conta quando c’è talento e l’allenatore della Juve non ha esitato un istante a inserirlo tra i titolari. Trequartista o seconda punta, poco importa. Lui ha finora risposto con delle prestazioni molto importanti, ripagando nel migliore dei modi la fiducia che il club ha riposto in lui.

