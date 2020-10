Juventus, Pirlo ha una speranza in vista del Barcellona

La Juventus dovrà affrontare il Verona in campionato ma all’orizzonte c’è anche la partita fondamentale in Champions contro il Barcellona.

Dopo aver vinto all’esordio contro la Dinamo Kiev, la formazione bianconera contro i blaugrana andrà a caccia di un altro risultato importante per avvicinarsi all’obiettivo della qualificazione al turno successivo. Ronaldo è ancora in dubbio, e non sarà il solo calciatore le cui condizioni preoccupano il tecnico bianconero. Che potrebbe avere problemi di formazione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole Demiral: la contropartita di Pirlo…

Juventus, De Ligt può tornare disponibile

Come riporta infatti Sportmediaset, la difesa bianconera è chiaramente in emergenza visto anche l’infortunio occorso a Chiellini. Di fatto l’allenatore al momento si ritrova solamente con tre centrali a disposizione, ovvero Danilo, Bonucci e Demiral. Si pensa al giovane Coccolo dell’Under 23, ma in vista del Barcellona c’è anche una speranza per il tecnico bianconero. Vale a dire quella di riuscire a recuperare in extremis De Ligt. L’olandese, fermo da agosto, è tornato ad allenarsi in gruppo e spera di riuscire a rientrare nell’elenco dei convocati già per il match di campionato contro il Verona. E magari mettere qualche minuto nelle gambe ed essere in grado di giocare contro il Barcellona.

LEGGI ANCHE –>Juventus, emergenza difesa: Pirlo ha una nuova soluzione