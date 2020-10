Tifosi della Juventus scatenati sui social per una telecronaca

I tifosi della Juventus sui social hanno a lungo commentato nelle ultime ore il commento del match di ieri sera Inter-Borussia Moenchengladbach.

Un match, valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, pieno di emozioni che ha visto la squadra di Conte riuscire ad acciuffare nel finale i tedeschi grazie ad una rete di Lukaku. Il risultato finale è stato di 2-2.

Juventus, i commenti dei tifosi sulla telecronaca

A molti sportivi, tra cui tanti tifosi bianconeri, non è piaciuta la telecronaca del match di Champions League, affidata ad una coppia “storica” come quella formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. “Ma io devo pagare 80 euro/mese a SkySport per ascoltare telecronache come quelle di ieri sera di #Caressa e #bergomi in #InterBorussia ???? Poi vi stupite delle disdette abbonamenti… fatevi delle domande!!” scrive ad esempio Luca. Su Twitter anche Fri sottolinea come “Un giorno vorrei vedere l’animo che Caressa mette nelle partite dell’Inter, in una partita della #Juventus”. E Alvinsuperstar scrive invece: “Caressa una telecronaca scandalosa!Perche’non si calma?” Questi solo tre esempi dei tanti post che hanno riguardato Inter-Moenchengladbach e il suo racconto sulla tv satellitare.

