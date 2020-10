La Juventus si avvicina a grandi passi verso il quinto turno di campionato di serie A che la vedrà opposta al Verona di Juric.

Un avversario sicuramente ostico da affrontare, con mister Pirlo che dovrà sicuramente fare a meno di alcune pedine importanti. Out Ronaldo, ad esempio, ma non ci saranno in difesa nemmeno Chiellini ed Alex Sandro. Potrebbe invece far parte dell’elenco dei convocati De Ligt, ormai sulla via del recupero. Contro gli scaligeri potrebbe esserci il ritorno in campo dal primo minuto di Dybala. E non è da escludere un po’ di turnover anche in ottica Barcellona.

Juventus, domani una seduta mattutina

“Prosegue la preparazione della Juventus in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica sera alle ore 20,45 all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. I bianconeri si sono allenati nel pomeriggio al JTC: la seduta odierna si è aperta con del lavoro in palestra, per poi scendere in campo con esercizi di possesso palla e una partitella in chiusura” si legge sul sito internet della società bianconera. “Domani – antivigilia della sfida di Serie A – è previsto un nuovo allenamento, questa volta al mattino” conclude la nota.