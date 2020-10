By

La Juventus deve fare i conti, del resto come tutti i cittadini del mondo, con l’epidemia Covid-19 che purtroppo continua a fare paura.

Nei giorni scorsi due calciatori della rosa bianconera sono risultati positivi dopo il tampone, ovvero Ronaldo e McKennie. Sia il portoghese che lo statunitense stanno osservando il loro periodo di quarantena in attesa di un nuovo tampone, con la speranza che questa volta sia negativo. Così come sono stati negativi – notizia riportata da Sky Sport – i tamponi che sono stati effettuati nelle ultime ore a tutto il gruppo squadra. Si attendono dunque solo i nuovi risultati relativi al test di CR7 e del centrocampista americano. Per il resto del gruppo è terminato dunque l’isolamento fiduciario.

