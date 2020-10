Juventus-Verona, le probabili formazioni: il dubbio di Pirlo

Juventus-Verona è il posticipo serale della domenica 25 ottobre. Il match dello Stadium è valido per la quinta giornata di serie A.

Insidioso il match che attende i bianconeri di Andrea Pirlo, considerato che fin qui il Verona non ha mai perso, confermando di essere una squadra davvero solida, che gioca bene e che riesce a imbrigliare il gioco degli avversari. Qualche problema di formazione per i bianconeri, ma il tecnico sembra aver effettuato le sue scelte.

Per quanto riguarda la probabile formazione bianconera, sembra esserci un solo dubbio per Andrea Pirlo. Che deve fare i conti con l’assenza di Ronaldo, Chiellini e De Ligt. Ma andiamo con ordine. Szczesny giocherà tra i pali, mentre in difesa Demiral, Bonucci e Danilo comporranno il terzetto dei titolari. A centrocampo Frabotta dovrebbe essere il titolare a sinistra, con Bernardeschi che però scalpita per una maglia da titolare. Arthur-Rabiot cerniera centrale, mentre in avanti ci saranno Dybala e Morata. Rimane da scegliere il trequartista e come riporta anche Il Corriere dello Sport Kulusevski potrebbe lasciare il posto a Ramsey.

Juventus-Verona probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Dybala, Morata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine.

