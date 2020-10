Ieri sera abbiamo avuto modo di vedere le potenzialità di Lovato, giovane difensore classe 2000 del Verona, la Juve sembra interessata…

Lovato è riuscito a stregare la dirigenza bianconera, infatti ieri sera il giovane difensore centrale dell’Hellas Verona classe 2000 ha dato dimostrazione delle sue indubbie qualità come difensore in una partita che ha visto pareggiare le due compagini del calcio italiano. E con la sua prestazione Matteo ha saputo conquistare l’interesse della dirigenza bianconera. Ora l’Hellas Verona fiuterebbe il grande affare.

Calciomercato Juventus, innamorati di Lovato: il Verona fiuta l’affare

Abbiamo visto come i bianconeri abbiano necessità di rinforzarsi nella retroguardia difensiva, ormai Chiellini e Bonucci nonostante siano ancora fra i migliori centrali al mondo, non possono garantire più le stesse partite di un tempo, complice anche i vari infortuni, pertanto, nonostante i bianconeri abbiano già due forze fresche pronte e indubbie certezze per il futuro come De Ligt e Demiral, potrebbero puntare su un ulteriore rinforzo difensivo, in tal senso il giovane centrale del Verona sembra avere tutte le carte in regola per dare quel contributo ulteriore alla rosa di Pirlo.