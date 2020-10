Pirlo per il Barcellona dovrà affidarsi alla ripresa del capitano Giorgio Chiellini, visto che ieri in campionato si è fermato anche Bonucci

1️⃣9️⃣ #Bonucci : gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno ⚪️⚫️

In difesa la Juventus soffre, dopo l’operazione alla spalla di De Ligt, che lo renderà indisponibile almeno fino a novembre inoltrato, si sono fermati successivamente anche Chiellini e Bonucci. Con Danilo adattato da centrale della difesa, dei centrali bianconeri l’unico disponibile, per il momento, rimane Demiral. Dunque per la sfida contro il Barcellona Pirlo sarà costretto, qualora non riprendesse nessuno dei due titolari centrali (Bonucci, Chiellini), a giocare a due, anziché i tre soliti.

Juventus, è crisi difensori: per il Barcellona, Pirlo…

Pirlo infatti si affiderà al ritorno di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero proverà il recupero all’ultimo momento, Bonucci intanto rimane infortunato, così come De Ligt e Danilo è, comunque, affaticato. Unica certezza per il momento rimane Demiral. Pirlo vorrebbe schierare come sempre l’ormai sua difesa a 3 se Chiellini riuscisse nell’ardua impresa di rientrare all’ultimo, la qualora il capitano non dovesse risultare pronto, il maestro può scendere in campo con una difesa a 4 con Frabotta e Cuadrado laterali, visto che anche Alex Sandro risulta ancora infortunato. Danilo centrale al fianco del turco.

Gli unici difensori sicuri del posto nella sfida di Champions contro il Barcellona saranno, dunque, Danilo e Demiral. si farà di tutto per poter contare su un pilastro della retroguardia come Giorgio Chiellini. Difficile che in una partita così delicata Pirlo decida di rischiare con degli esperimenti, magari proponendo ulteriori calciatori della primavera, come già ha saputo fare nel corso del campionato. In quel caso, senza altre alternative, la terza casella potrebbe essere occupata dalla sorpresa di inizio stagione Gianluca Frabotta, che tornerebbe quindi al ruolo originario di quando ha iniziato a giocare, oppure si potrebbe adattare Winston McKennie, tornato tra i convocati dopo la guarigione dal Covid-19 e adattabile a sinistra. Insomma per la difesa passerà tutto da Chiellini.